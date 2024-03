Malpensa | anarchici sulla pista bloccano il rimpatrio di un marocchino | fermati

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Un gruppo di attivistidella rete No CPR (che contesta i Centri di Permanenza per ile contro il sistema delle espulsioni) è riuscito a raggiungere il piazzale dell’aeroporto diper chiedere che venisse sbarcato un uomo su cui pendeva un decreto di espulsione dall’Italia. Una protesta clamorosa, quella andata in scena nel pomeriggio di oggi nello scalo varesino. L'aereo stava uscendo dal parcheggio e si stava immettendo nella corsia di rullaggio quando è stato circondato dal gruppo di attivisti. I quattroerano in aeroporto già dal primo pomeriggio. Quando si sono presentati al check-in protestando contro il, la security diha contattato la polizia e provato a convincere gli ...

