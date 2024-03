Malattia X | Ilaria Capua avverte sul rischio di un' altra pandemia più aggressiva del Covid

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma - Secondo l'OMS, un', definita "X", è inevitabile. Parlando con Il Resto del Carlino, la rinomata virologa, che ha diretto il One Health Center in Florida per sette anni e attualmente insegna alla John Hopkins University di Bologna,che le pandemie sono cicliche e che la minaccia dellaX indica un'imminente epidemia. "Mi dispiace dirlo, ma non dobbiamo illuderci che l'epidemia daci metta al riparo per i prossimi duecento anni. Purtroppo non funziona così", dichiara. "LaX è un termine che indica che qualcosa, prima o poi, arriverà. Non sappiamo cosa sarà, ma arriverà. E potrebbe essere ancora più aggressivo del". ...

