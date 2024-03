Mai più cani legati alle catene in Toscana | la giunta approva in via definitiva il divieto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Stop ai. Laregionalehato ieri, dopo il primo sì di dicembre e il passaggio alla commissione preposta, il regolamento che ha validità immediata. D’ora in poi lavieta «la custodia del cane alla catena o con mezzi di contenimento similari» tutto l’anno, non solo d’estate come è stato nel 2023. «Si tratta di una norma di civiltà – sottolinea il presidente della Regione, Eugenio Giani -. Tenere un cane alla catena può avere serie conseguenze, psichiche e fisiche, per lo sviluppo degli animali». Laha modificato il regolamento del 2011 che prevedeva la possibilità di tenere un cane legato, in via eccezionale per un massimo di 6 ore al giorno e con...