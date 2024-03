Magma | a Paestum dal 5 aprile la prima Mostra alimentare gastronomica della Mozzarella e dell’Agricoltura

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sarà Capaccio, la Città dei Templi, ad ospitare laedizione del, la. Un grande salone fieristico-espositivo nel cuore di, in programma dal 5 al 7al Next (Ex Tabacchificio – via Cafasso 21), ad ingresso libero.Promozione, tutela e valorizzazione delle filiere Made in Italy sono le finalità prioritarie dell’expo, che si propone come contenitore multidisciplinare di eventi per le aziende, i protagonisti del settore e per i consumatori sempre più interessati alla qualità delle materie prime e alla tracciabilità dei prodotti. Ideato e prodotto da Donato Alfani, Giornalista & Project Manager, ...