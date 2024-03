Mafia | il Viminale invia la commissione a Bari Decaro | «Se ci sono sospetti sul Comune rinuncio alla scorta»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il sindaco in lacrime in conferenza stampa: «Il centrodestra come Gomorra, dicono riprendiamoci»Il sindaco ha convocato una conferenza stampa dopo l'annuncio dell'arrivo dellad'accesso al, annunciato dal ministero degli interni dopo l'inchiesta su presunti intrecci trae politica aIl sindaco ha convocato una conferenza stampa dopo l'annuncio dell'arrivo dellad'accesso al, annunciato dal ministero degli interni dopo l'inchiesta su presunti intrecci trae politica a

Comune sciolto per Mafia: significato, quanti sono e cosa succede - Ogni anno in Italia sono diversi i Comuni sciolti per Mafia: ecco quali sono e cosa succede quando arriva la decisione da parte del Viminale Cosa significa che un Comune è stato sciolto per Mafiamoney

Bari, il sindaco Decaro, Piantedosi, le consigliere arrestate, la Mafia e lo scioglimento del Comune: cosa sta succedendo - Bari, 20 marzo 2024 – Bufera sul Comune di Bari. L’ipotesi scioglimento dell’Amministrazione comunale, l’intervento del ministro Piantedosi, le inchieste di Mafia, le polemiche fra centrodestra e cent ...quotidiano

Bari, Comune a rischio scioglimento per Mafia Decaro: «Se ci sono sospetti rinuncio alla scorta» - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro reagisce alla decisione del Viminale di inviare la Commissione d'accesso che dovrà verificare infiltrazioni della criminalità nell'amministrazione comunale e nelle ...ilmattino