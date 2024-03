Mafia a Bari | Decaro in lacrime | «Rinuncio alla scorta | non ho paura» Poi l' affondo | «Il centrodestra come Gomorra»

Bari, Decaro lancia la sfida dopo la decisione di Piantedosi: “Se c’è un solo sospetto, sono pronto a rinunciare alla scorta” - Il sindaco di Bari Decaro si dice pronto a rinunciare alla scorta e sfida il Viminale dopo le verifiche per l'ipotesi di scioglimento.lanotiziagiornale

“Da Decaro parole velenose e pericolosa deriva”. Fratelli d’Italia sul possibile scioglimento per Mafia del Comune di Bari - "La notizia - annunciata dal sindaco Decaro - della nomina di una commissione di accesso finalizzata a verificare una ipotesi ...immediato

Mafia a Bari, la rabbia e le lacrime di Decaro: «Se ci sono sospetti rinuncio alla scorta. Ho paura ma lotto» - Qualcuno ha fatto denunce nel centro destra No. Con me lo ha fatto il M5s con cui abbiamo anche fatto un corteo». A Bari LA Mafia C'È MA BISOGNA GUARDARLA IN FACCIA E LOTTARE «Io ho paura per me e ...lagazzettadelmezzogiorno