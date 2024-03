Madame Web | Sony ritira il film dai cinema dopo sole cinque settimane | un flop peggiore di Morbius

Il flop ai box office di Madame Web non sembra impensierire Sydney Sweeney : l'attrice ha spiega to che il film le ha permesso di stringere rapporti utili con la Sony. Sydney Sweeney ha par lato ... (movieplayer)

Che Madame Web sia stato un disastro, tanto per il pubblico quanto per il botteghino, non è una novità; eppure, Sydney Sweeney reciterebbe di nuovo nel film ad una sola condizione: se Zendaya, sua ... (cinemaserietv)