Macron | dopo Napoleone | Toro scatenato

Mentre il presidente francese Emmanuel Macron ribadisce la possibilità di inviare truppe in Ucraina , negli ultimi tempi la leader dell’opposizione Marine Le Pen ha cambiato posizione ... (notizie)

Entrata nel terzo anno di combattimenti ininterrotti, la guerra della Russia in Ucraina fa sempre più paura a tutta Europa perché si teme che il conflitto possa dilagare. Così Mattarella e Macron , a ... (velvetmag)

Ucraina, l'estremismo guerrafondaio che non ascolta il Papa - L'esternazione di Macron ha perlomeno avuto il merito di fare cadere l ... seguito da una non meno sanguinosa rotta dopo la conquista russa della città a metà febbraio. Per due anni i governi della ...lapressa

Francia, il boss chiama Macron dal carcere: «Marsiglia è nostra» - Un capoclan telefona in radio e sfida il presidente dopo la sua visita nel Sud, dove è stato per lanciare l’«Operazione Piazza Pulita XXL» ...corriere

Francia-Angola: Macron al telefono con Lourenco, focus su mediazione nel Congo-Kinshasa - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo dell'Angola, Joao Lourenco. Lo riferisce in una ...agenzianova