Macron | dal pigiama rosa alle cheerleader | tutti i meme | il web si scatena | Macroleon | la guerra del dominatore | dominato tutta la vita

«Chi ha iniziato la guerra in Ucraina ? Chi minaccia con le armi nucleari? Cerchiamo di essere chiari su ciò che sta accadendo in Europa». Con queste parole il presidente francese Emmanuel Macron ... (open.online)

Al direttore - Thomas Jefferson diceva che ogni uomo ha due patrie, la sua e la Francia. A distanza di secoli, quella frase ha ancora un significato profondo, quantomeno per noi europei: con tu... ... (ilfoglio)

Ursula Von der Leyen è stata candidata dal Ppe per le prossime elezioni europee. L'attuale presidente della Commissione Ue spera di poter fare un secondo mandato e durante il voto al congresso è ... (ilgiornaleditalia)

In Senato cita l’ideologo del razzismo Evola: l’ultima uscita del meloniano Menia che ha irriso Macron - Oltre a definire “femmineo” il presidente francese e ad attaccare papa Francesco, evoca in Aula gli anni della militanza nell’ultradestra e lo slogan del ...repubblica

Macron vuole inviare soldati Nato in Ucraina, ma i militari sono sempre meno: intervista al generale Li Gobbi - Emmanuel Macron torna a proporre l’invio di soldati Nato in Ucraina, ma gli eserciti europei si assottigliano: previsione del generale per l'Italia ...notizie.virgilio

Un Iron Dome per proteggerci da Putin. Perché l'idea tedesca non fa breccia in Europa - Uno scudo missilistico sul modello israeliano viene proposto dal capo di Rheinmetall, primo produttore europeo di munizioni. Che rilancia un'idea di Scholz, ...huffingtonpost