Lutto per Gemma Galgani | il messaggio sui social è toccante

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Personaggi tv.per: il triste annuncio suiè uno dei volti più conosciuti nel mondo della tv, in particolar modo di Canale 5. La sua popolarità è cresciuta grazie alla partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e donne”. Ma non è del programma che vogliamo parlare. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne” oggi, spavento per Tina Cipollari: “Mi ricoverano” Leggi anche: “Uomini e Donne”, arriva un nuovo tronista: chi è Danieleha vissuto una vita intensa: la passione non l’ha riservata soltanto tra le mura del programma di Canale 5 “Uomini e donne”. Nata il 19 gennaio del 1950, fin da giovane, attraverso il suo lavoro in teatro, ...