Lutto ad Afragola | Enzo muore dopo malore improvviso

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024)sconvolge la comunità diSantoro, 50 anni, noto operatore video, è deceduto in ospedaleun. L’uomo, che viveva in provincia di Caserta da diversi anni, è stato colpito da un emorragia cerebrale la scorsa settimana. L’immediata corsa in ospedale non è L'articolo Teleclubitalia.