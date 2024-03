Lunetta Savino

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Nella serie interpreto una donna tenace, ingombrante e spregiudicata, dalla battuta fulminante. Non, ma che ama essere sarcastica. E che non ha alcuna intenzione di lasciare un lavoro da avvocato che adora, che è la sua. Questo è un bel messaggio per le donne avanti con l’età che pensano che lastia finendo. Lo dico anche come: citante cose che ancora ci possorprendere nellae che possiamo fare dopo i 60 anni, dopo i 70 e pure gli 80”. Testarda come Marinain questa intervista ci racconta il suo ruolo nella fiction “Studio Battaglia” che è tornato da martedì 19 marzo su Raiuno. L’attrice interpreta Marina Battaglia, avvocata cinica e madre tosta capostipite dello studio legale ...