L’Umbria è proiettata nel futuro | Così sapremo leggere i terremoti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Una data da non dimenticare per l’Università di Perugia: quella che con la posa della prima pietra del “Caos“ catapulta l’Ateneo, e con esso, al centro della ricerca internazionale. Parliamo del Laboratorio Internazionale per lo studio delle onde gravitazionali e la sismologia, tre milioni dal fondo Pnrr, che vedrà la luce entro il 2025. Un centro all’avanguardia che avrà importanti ricadute anche per la lettura dei. "L’inizio del cantiere rappresenta un passo importante verso Einstein Telescope, uno dei più affascinanti progetti che mira ad ampliare la nostra conoscenza dell’universo – sottolinea il rettore Maurizio Oliviero-. Un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione tra l’Istituto nazionale di fisica nucleare e il Dipartimento di Fisica e Geologia, con il supporto delle istituzioni locali e nazionali. Ospitare a Perugia, ...