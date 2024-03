Luigi Einaudi | 150 anni dalla sua nascita | le celebrazioni il 25 marzo al Campidoglio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lunedì 25ci sarà il convegno inaugurale dal titolo “L’insegnamento dia 150” in programma presso la Sala della Protomoteca delin Roma, dove sarà presente anche il Presidente della Repubblica. Il Comitato Nazionale per ledei 150di, presieduto da Giuseppe L'articolo proviene da Il Difforme.

Mai come oggi c’è bisogno di cultura liberale, mai come oggi c’è bisogno della scuola di liberalismo della Fondazione Luigi Einaudi . La prima lezione, sul pensiero economico di Adam Smith, sarà ... (linkiesta)

Al via le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi - Il 24 marzo ricorrono i 150 anni della nascita di Luigi Einaudi, giornalista, economista, politico e primo Presidente della Repubblica eletto in Italia. Il Comitato Nazionale istituito per la ...primaonline

Ecco l’attualità del pensiero economico di Einaudi a 150 anni dalla nascita - Il 2024 è l’anno in cui si celebrano i 150 anni di Luigi Einaudi. Economista, solido liberale e autorevole uomo delle Istituzioni. “Mai come in questa fase avremmo bisogno di un metodo Einaudiano come ...formiche

