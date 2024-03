Luciano Spalletti impone il coprifuoco | Italia | ecco i 10 comandamenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo il forum etico di Prandelli, la militaresca accademia di Conte, la cogestione di Ventura e l'aristocrazia manciniana, arriva il decalogo di. Una decina di regole imposte dall'alto ma che provengono dal basso, dal senso di cooperazione di un tempo e dall'etica del lavoro ormai dispersa.porta se stesso nell', le sue radici toscane fatte di lavoro della terra, cura degli animali e degli esseri umani che si impegnano a mantenere relazioni sane. Porta anche la sua profonda passione per il calcio, quella che gli ha permesso di diventare campione d'a 64 anni compiuti. Non chiede ai giocatori di essere come lui ma di offrire in cambio una dose di impegno e di rispetto almeno pari alla sua. "Niente teste di ca***" è la prima regola, mutuata dagli All Blacks, ...