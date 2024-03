Lucciole in hotel a Rimini | 7 indagati per favoreggiamento della prostituzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Un presunto giro di, che si sarebbe consumato in alcuni alberghi sparsi tra Miramare, Rivazzurra e Marebello e in un appartamento di via Gubbio. Le stanze, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbero state affittate a ragazze, italiane e straniere, e trans di origine sudamericana, a tariffe gonfiate, in cambiocompiacenza dei gestori. Le ‘’, in alcuni casi, sarebbero state inoltre tenute a versare agli albergatori delle percentuali per ogni cliente che si intratteneva con loro nelle camere. Questo il quadro, ancora provvisorio, delineato da un’inchiesta condotta dalla Procura diche, martedì mattina, ha portato i carabinieristazione di Miramare a compiere perquisizioni, sopralluoghi e sequestri in quattro ...