Lotta alle false recensioni online Amazon vince la causa | sito chiuso Ma il giro d’affari resta miliardario

(Di mercoledì 20 marzo 2024)segna un punto a suo favore nella guerra contro le. Ieri il tribunale di Milano ha dato ragione al colosso guidato da Bezos ed haun, Realreviews.it, che offriva ai potenziali recensori un rimborso completo dei prodotti acquistati se avessero pubblicato e fornito la prova di una recensione a cinque stelle. Ma come funziona il mercato delle? E, soprattutto, che cosa si può fare in concreto per evitare che i consumatori siano ingannati? COME SI CREA UNA FAKE Basta postare la foto del prodotto da recensire, accompagnata da un commento positivo e le immancabili cinque stelle, è il fake è servito. Peccato, infatti, che il prodotto non sia mai stato testato e forse neanche acquistato. In compenso, per quella ...