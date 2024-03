Lotta alla Pirateria Online con Piracy Shield | Lasorella Agcom su ruolo e risultati ottenuti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Questo pomeriggio davanti alle Commissioni Riunite Cultura e Trasporti della Camera dei Deputati, è intervenuto il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l', Giacomo Lassorella, in merito all'attuazione della legge 14 luglio 2023 numero 93 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati al diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.L'autorità per le garanzie delle comunicazioni è stata, direi da sempre, quantomeno negli ultimi dieci anni, in prima linea nellapilateria e nella tutela del diritto d'autore. Il nostro regolamento sulla tutela del diritto d'autoreche è entrato in vigore, grazie, che è entrato in vigore il 31 marzo di dieci anni fa rappresenta una best practice a livello europeo ha ...