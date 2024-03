Loro Piana | lo sfruttamento dei lavoratori della comunità Lucanas e delle loro vigogne

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ha avuto poca risonanza in Italia l’inchiesta sue lodi un’interaAnde. A parlarne infatti due testate internazionali, Fashionista e Business of Fashion. E la casa di moda finisce sotto il mirino per unoche, pare, permane da quasi trent’anni. Chi èLa casa di moda nasce nel 1924 in Italia. Ma, come tantissimi brand Made in Italy, è stata rivenduta al colosso del lusso LVMH nel 2013. Il brand (non) è riconoscibile per l’assenza di grandi loghi e per questo si è guadagnato la fama di essere uno dei pionieri del quiet luxury. A dargli questa corona anche l’altissima qualità dei prodotti, con maglioni venduti a più di novemila euro al pezzo. Ma, come ...