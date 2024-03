L’opportunismo politico sul Green deal e l’azione climatica come priorità

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Quando nel 2019 Ursula von der Leyen divenne presidente della Commissione europea, laper Bruxelles nei cinque anni seguenti era chiara: garantire il percorso della transizione ecologica, ribadendo il ruolo di avanguardia globale dell’Europa nel campo e innovando il sistema produttivo per non perdere competitività e peso globale. Da questa consapevolezza nacque il, un pacchetto direttive e regolamenti per raggiungere questo obiettivo. Oggi, nel 2024 e con le prossime elezioni europee imminenti, la situazione appare molto più frastagliata. Il, le cui norme dovrebbero consentire all’Unione europea di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il cinquantacinque per cento entro il 2030, ha sì contribuito a importantissimi passi avanti in materia di sostenibilità, ma ...