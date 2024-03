Lombardia | costo della vita alle stelle | crescono gli indebitati Le province dove il costo della vita è più insopportabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Milano, 20 marzo 2024 – Inflazione galoppante, affittie prezzi delle case inavvicinabili per le giovani coppie. Un combinato disposto che si sta facendo sentire non solo a Milano ma in tutta. La “locomotiva d’Italia” continua a viaggiare ma sono sempre di più coloro che non riescono a reggere ilche qui, più che in altre regioni d’Italia, è diventato per molti insostenibile. Lo conferma la fotografia elaborata dalla Camera Arbitrale di Milano, societàCamera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che attualmente gestisce le domande di crisi da sovraindebitamento per le aree territoriali di Como-Lecco, Cremona, Milano, Monza, Brianza, Lodi, Pavia, ...