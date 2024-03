Lobotka | “Il 2023 è stato un anno strano | non siamo mica il Real Madrid! Qui sono felice | ma…”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il centrocampista Stanislavriflette sulla stagione azzurra, sull’dello Scudetto e sulle incognite che il futuro riserva. Il centrocampista del Napoli, Stanislav, ha condiviso riflessioni significative dopo essereinsignito del premio come miglior calciatore slovacco del, figura di spicco nella vittoria dello scudetto da parte del Napoli, ha espresso la sua gioia per il riconoscimento ricevuto dalla Federazione slovacca. “Una gioia indescrivibile,contento di aver vinto questo trofeo. Si tratta di uno stimolo in più per me,orgoglioso”, ha dichiarato. Rivolgendosi al passato e confrontandosi con l’ex capitano azzurro, Marek Hamsik, il centrocampista ha evidenziato il valore dello scudetto ...

