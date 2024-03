Lobotka è il miglior giocatore slovacco 2023

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il centrocampistaStanislavha superato l’ex Inter Skriniar ed il centrale del Feyenoord David Hancko. Nessuno può competere con Stanislav. Il centrocampista di proprietà del Napoli, protagonista indiscusso della squadra partenopea con il titolo attualmente in carica di Campione d’Italia, si è aggiudicato il titolo dicalciatoredel. Questo lo ha reso vincente su ex compagni di squadra come Milan Skriniar, che ora milita nel Paris Saint-Germain, e David Hancko del Feyenoord. Va notato che Skriniar ha dominato questo riconoscimento nelle ultime quattro edizioni. Questa è una vittoria significativa per il numero 68, che ha dimostrato ancora una volta di essere un pilastro fondamentale per la formazione guidata da mister Francesco Calzona. ...