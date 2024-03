Lo stordimento strategico del Pd e il dissanguamento politico a favore della destra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Inabissato. Dopo la batosta abruzzese e le convulsioni nevrotiche lucane, il Partito democratico vaga per il ring come un pugile che ne abbia prese tante e cerchi di aggrapparsi alle corde per tirare il fiato. Incredibile. Solo poche settimane fa teorizzavano che il vento stesse per cambiare, oggi i dem sembrano, e probabilmente sono, depressi. Succubi di Giuseppe Conte, il Conducatornuova alleanza strategica che stavolta non è neppure teorizzata, ma solo subìta in mancanza di meglio. Ma si può fare politica così, subendo ogni giorno i capricci, o peggio, dell’ex avvocato del popolo? Il Pd si scandalizza giustamente per la subalternità di Matteo Salvini alla Russia ma sull’incredibile silenzio dell’alleato grillino a proposito delle elezioni-farsa di Putin non alza un sopracciglio: «Testardamente unitari» fino all’umiliazione. E infatti tutto sta andando ...