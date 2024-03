(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lotra Btp ein lievea 127, rispetto ai 125della vigilia. Il rendimento del decennale italiano conclude la giornata poco mosso al 3,70 per cento, in vista delle decisioni della Fed sulla politica monetaria.

17.45 "I dati sullo spread , che non è l'unico indicatore in tal senso, ma che merita di essere ricordato, dimostra che il nostro debito è affidabile". lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti ... (televideo.rai)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 127 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 127 punti, rispetto ai 125 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano conclude la giornata poco mosso al 3,70 per cento, in vista delle ...ansa

Giorgetti rivendica con Meloni successo spread e BTP Valore. E loda anche tassa extraprofitti banche - Il ministro dell’Economia e del Tesoro Giancarlo Giorgetti si è fatto portavoce oggi di tutta la soddisfazione manifestata più volte dal governo Meloni per il trend al ribasso dello spread, per quei B ...finanzaonline

E’ il momento giusto per investire nell’immobiliare - Negli anni in cui i tassi d’interesse erano prossimi allo zero, il settore immobiliare è stato caratterizzato da ingenti flussi di investimenti guidati dallo spread (positivo) tra i rendimenti ...bluerating