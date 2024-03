Lo spread Btp-Bund apre in calo a 124 punti base

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lotra Btp eindi un punto, a quota 124. In attesa delle decisioni della Fed sui tassi i rendimenti dell'Eurozona sono in lieve flessione, con il decennale italiano che cede oltre 3al 3,66%.

Btp indicizzato all'inflazione, richieste superiori ai 40 miliardi. Il collocamento dei titoli al prezzo di 99,76 euro: ecco come funziona - Successo del collocamento del nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione europea da parte del Tesoro: è di un ammontare pari a 5 miliardi di euro e ha scadenza 15 maggio 2036, ...ilgazzettino

I Btp registrano un altro tutto esaurito - E se lo spread Btp-Bund continua a viaggiare sui minimi del periodo (ieri ha chiuso a quota 125), anche la Borsa continua a regalare soddisfazioni agli investitori. Ieri l'indice Ftse MIb ha chiuso ...ilgiornale