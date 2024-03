Lo shampoo colorante potrebbe essere la svolta | ecco cosa sappiamo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sentirsi sempre diversi, senza cambiare mai: loè un alleato prezioso per chiunque voglia dare nuove sfumature alla chioma senza osare con una tinta permanente. Prodotti 2-in-1, che consentono di detergere i capelli e, contemporaneamente, ottenere nuove sfumature Come usare al meglio loÈ importante non confondere locon loper i capelli colorati: il primo, infatti, è pensato per aggiungere pigmenti al fusto, mentre il secondo protegge i capelli tinti, preservando il colore. Funzioni molto diverse, ma che agiscono sul colore della chioma, esaltandolo. Il vantaggio dello, naturalmente, è che si tratta di un prodotto unisex, adatto all’uomo quanto alla ...

