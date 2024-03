Viale Italia, auto urta una vettura in sosta e si ribalta: un ferito e traffico in tilt - È di una donna ferita in maniera lieve, accompagnata precauzionalmente in ospedale, il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno ... Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia ...livornotoday

Livorno, incidente stradale: auto si ribalta in viale Italia. Traffico in tilt - incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 20 marzo 2024 a Livorno, in viale Italia, all’altezza di Largo Bellavista ...firenzepost

Panigaglia, gli ambientalisti citano l’esempio livornese e l’esplosione in Mongolia: “Informativa Snam inadeguata e minimizzante i rischi” - Tornano a parlarne e a renderne edotta la popolazione perché, di fatto, rispetto alle ultime istanze nulla di quanto avevano fatto presente pare essere stato assorbito dagli organi competenti. E adess ...cittadellaspezia