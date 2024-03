LIVE Sci alpino | prova discesa maschile Saalbach 2024 in DIRETTA | si rivede Paris

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella primadellalibera di, valevole per le finali della Coppa del Mondodi sci. Ultime fatiche per gli uomini-jet L’ultima settimana della stagione è dedicata completamente alla velocità. Oggi si disputerà la primacronometrata dellache è in programma domenica. Le condizioni del meteo non sono favorevoli e soprattutto si tema che le alte temperature possano rovinare il manto nevoso. Proprio per questo motivo si comincerà alle ore 9.00. Saranno in venticinque a cimentarsi in questae c’è il ritorno del francese Sarrazin dopo l’infortunio patito ...