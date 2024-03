LIVE Sci alpino | prova discesa femminile Saalbach 2024 in DIRETTA | partenza ritardata di 10 minuti | Brignone e Bassino prendono le misure

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIMASCHILE ALLE 9.00 10.00:di 10, il primo apripista prenderà il via alle 10.05 9.57: Questa la lista didellaodierna: 1 1 LIE Kajsa Vickhoff NOR 2 2 HAEHLEN Joana SUI 3 3 STUHEC Ilka SLO 4 4 GAUCHE Laura FRA 5 5 DELAGO Nicol ITA 6 6Federica ITA 7 7 HUETTER Cornelia AUT 8 8 PIROVANO Laura ITA 9 9 PUCHNER Mirjam AUT 10 10 MOWINCKEL Ragnhild NOR 11 11 GUT-BEHRAMI Lara SUI 12 12 VENIER Stephanie AUT 13 13 WILES Jacqueline USA 14 14Marta ITA 15 15 RAEDLER Ariane AUT 16 16 NUFER Priska SUI 17 17 AGER Christina AUT 18 18 WEIDLE Kira ...

Temperature scese a Saalbach, alle 9.00 si comincia con la 1^ prova maschile. Alle 10.00 toccherà alle donne - Prima prova della discesa maschile alle finali di Saalbach che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 9.00 con il servizio di LIVE timing FIS. Alle 10.00 toccherà alle donne, con la prima ...neveitalia

