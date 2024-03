LIVE Sci alpino | prova discesa femminile Saalbach 2024 in DIRETTA | iniziata la prova | attesa per Bassino e Brignone

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIMASCHILE ALLE 9.00 10.21: All’intermedio 19 centesimi di ritardo per Delago 10.20: Guadagna qualcosa anche la francese Gauche nel finale ma è comunque terza a 1?39 da Lie. Ora Nicol Delago 10.19: Ritardo di 1?45 all’intermedio per Gauche 10.18: La slovena Stuhec guadagna qualcosa nel finale, dopo aver continuato a perdere nella parte centrale, e chiude seconda a 66 centesimi. Ora Gauche 10.17: Stuhec all’intermedio ha 55 centesimi di ritardo 10.16: La norvegese Lie chiude con il crono di 1’45?45 10.15:la, non partirà la svizzera Haehlen 10.12: Ancora un piccolo ritardo per il via della norvegese Lie 10.00: Partenza ...

Timothée Chalamet come John Travolta: battuto un record che durava dagli anni 70! - Anche John Travolta si è tolto il cappello di fronte al record raggiunto dal giovane collega Timothée Chalamet, celebrandolo sui social.cinema.everyeye

Temperature scese a Saalbach, alle 9.00 si comincia con la 1^ prova maschile. Alle 10.00 toccherà alle donne - Prima prova della discesa maschile alle finali di Saalbach che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 9.00 con il servizio di LIVE timing FIS. Alle 10.00 toccherà alle donne, con la prima ...neveitalia

Wifelike Streaming: Watch & Stream Online via Paramount Plus - Wifelike is a dark and engaging sci-fi mystery-thriller drama film. Directed and written by James Bird, the compelling film revolves around an artificial human whose life turns upside down when ...msn