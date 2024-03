LIVE Sci alpino | prova discesa femminile Saalbach 2024 in DIRETTA | Delago quarta | Brignone controllata Weidle la più veloce

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIMASCHILE ALLE 9.00 11.01: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domani, meteo permettendo per la secondacronometrata da. Buona giornata! 11.00. Questa la classifica della primadellalibera diche chiude la stagione: 1Kira GER 1:44.64 2 RAEDLER Ariane AUT 1:44.91 +0.27 3 HUETTER Cornelia AUT 1:45.14 +0.504Nicol ITA 1:45.42 +0.78 5 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:45.45 +0.81 6 WILES Jacqueline USA 1:45.71 +1.07 7 VENIER Stephanie AUT 1:45.81 +1.178Federica ITA 1:46.00 +1.36 9 STUHEC ...

‘The King’s Speech’ Producer See-Saw to Adapt Children’s Classic ‘The Neverending Story’ - After several attempts to reboot one of the great fantasy classics of world literature, See-Saw Films, producer of Oscar winners The King’s Speech and The Power of the Dog, has signed a deal to adapt ...uk.news.yahoo

Timothée Chalamet come John Travolta: battuto un record che durava dagli anni 70! - Anche John Travolta si è tolto il cappello di fronte al record raggiunto dal giovane collega Timothée Chalamet, celebrandolo sui social.cinema.everyeye

Temperature scese a Saalbach, alle 9.00 si comincia con la 1^ prova maschile. Alle 10.00 toccherà alle donne - Prima prova della discesa maschile alle finali di Saalbach che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 9.00 con il servizio di LIVE timing FIS. Alle 10.00 toccherà alle donne, con la prima ...neveitalia