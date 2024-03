(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00: Si attendono con interesse risposte concrete dalla talentuosa ma altalenante sudcoreana Haein Lee, così come dalle altre pattinatrici giapponesi Mone Chiba ed Hana Yoshida. Non possiamo dimenticare la sempre formidabile georgiana Anastasiia Gubanova e la statunitense Isabeu Levito, anch’esse chiamate a una prova solida. È difficile prevedere (a meno di sorprese) un’esclusione di Hendrickx dal podio. Tuttavia, la lotta per il terzo posto potrebbe essere molto più avvincente di quanto previsto. 21.57: Ci sono diverse pattinatrici pronte a cercare di ostacolare in qualche modo Sakamoto. Tra queste, spicca sicuramente la belga Loena Hendrickx, insieme alla connazionale Nina Pinzarrone, vera sorpresa di questa stagione. 21.54: Per Sakamoto il ghiaccio canadese rappresenta l’occasione di suonare la terza ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO femminile DEI Mondiali DI Pattinaggio artistico DALLE 22.00 20.53: Per il momento è tutto, appuntamento fra poco più di un’ora per ... (oasport)

LIVE – Ciclismo, Brugge-De Panne 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...sportface

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Joos per stupire nel corto femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Metelkina-Berulava fanno il vuoto. Attesa per Beccari-Guarise e Conti-Macii - 16.40: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2024 di Pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Montreal in Canada, che iniziano con il ...oasport