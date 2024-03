LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Conti-Macii in zona podio! Beccari-Guarise ottavi In testa i veterani Stellato-Dudek Deschamps

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL CORTO FEMMINILE DEIDIDALLE 22.00 20.45: La coppia azzurra composta da Sarae Niccolòtotalizza 72.88 (39.24+33.64) sono terzi vicinissimi ai giapponesi! 20.43: MOLTO BENE GLI AZZURRI! Tuttilli altissimi Sara e Niccolò che sono sulla linea dei giapponesi! Si possono giocare la medaglia! 20.41: Bene il triplo twist, bene il triplo Rittberger lanciato, bene il triplo Salchow in parallelo! 20.39: E’ il momento atteso della coppia azzurra composta da Sarae Niccolò. 23 anni per la bergamasca, 28 per il milanese. Allenati ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEI Mondiali DI Pattinaggio artistico DALLE 22.00 18.49: Qualche buon elemento c’è, ma ci sono anche alcuni errori per i ... (oasport)

LIVE – Ciclismo, Brugge-De Panne 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...sportface

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Joos per stupire nel corto femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Metelkina-Berulava fanno il vuoto. Attesa per Beccari-Guarise e Conti-Macii - 16.40: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2024 di Pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Montreal in Canada, che iniziano con il ...oasport