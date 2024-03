LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | buon programma corto per Beccari-Guarise! Tra poco Conti-Macii

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DEIDIDALLE 22.00 20.22: Bene il triplo twist, bene il triplo Salchow e bene anche il triplo Flip lanciato 20.21: In apertura dell’ultimo gruppo la coppia tedesca: Annika Hocke / Robert Kunkel. Entrambi di Berlino: lei 22 anni, lui 24. Si allenano in Italia a Bergamo sotto la guida di Ondrej Hotarek e Rosanna Murante. Sono stati settimi agli Europei e 13mi ai2021 a Stoccolma e ancora 13mi agli Europei di Tallinn 2022, mentre lo scorso anno sono saliti sul podio della rassegnanentale di Espoo alle spalle delle due coppie azzurre e hanno chiuso al nono posto il Mondiale. Quest’anno hanno chiuso al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – Guignard/Fabbri a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEI Mondiali DI Pattinaggio artistico DALLE 22.00 18.49: Qualche buon elemento c’è, ma ci sono anche alcuni errori per i ... (oasport)

LIVE – Monaco-Olimpia Milano 44-58, Eurolega basket 2023/2024 DIRETTA - Il LIVE in diretta di Monaco-Olimpia Milano, sfida valida per la 30^ giornata dell'Eurolega 2023/2024 di basket ...sportface

LIVE – Ciclismo, Brugge-De Panne 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...sportface

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Joos per stupire nel corto femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport