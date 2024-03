LIVE – Olanda-Italia Under 17 0-1 | fase élite qualificazioni Europei 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Alle 12:00 di oggi, mercoledì 20 marzo l’17 scenderà in campo per sfidare i pari età dell’nel match delladiaglidi Cipro di quest’anno. In Finlandia l’esordio degli azzurrini nel gruppo 3 è in programma al Myyrmäki Stadium di Vantaa, che vedrà l’scendere in campo anche contro Belgio (sabato, ore 12) e contro i padroni di casa (martedì 26, ore 12). Sono 28 i convocati di Massimiliano Favo. Tutti classe 2007 ad eccezione di quattro classe 2008 e tra questi c’è il più atteso, Francesco Camarda, protagonista del Milan semifinalista di Youth League. La nazionale U17 si è radunata a Novarello per cinque giorni per preparare questo appuntamento, che mette in palio tre punti pesantissimi. ...