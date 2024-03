LIVE Monaco-Olimpia Milano | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | i meneghini giocano per l’onore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida tra AS, valida per la trentesima giornata dell’di, con palla a due alle 19.00.. È il giorno della verità per l’EA7 Emporio Armani, chiamata a una vittoria contro i pronostici e contro la cabala in casa di una delle formazioni più in forma del torneo.ha vinto solo due partite in trasferta quest’anno, mentre ilnon solo è terzo in classifica, ma ha anche perso sul parquet amico solo tre volte in stagione. La corsa ai play-in appare ormai compromessa per Melli e compagni, anche se la matematica non ...