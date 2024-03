LIVE Monaco-Olimpia Milano 50-69 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | non rallentano i meneghini!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64-76 Canestro di Lo 64-74 A segno Blossomgame 62-74 DAVON HALL DA TREEEEEEE SBLOCCA! 62-71 Canestro di Diallo,in blackout offensivo eche torna in singola cifra di svantaggio 60-71 Due su due ai liberi per Okobo e dalla chance del +21si trova solo sul +11 58-71 A segno Donta Hall eche si riavvicina pericolosamente e timeout 56-71 Uno su due ai liberi per Blossomgame 55-71 Due su due ai liberi per Mike James 53-71 Shavon Shields a segno ancora 53-69 Tripla per Okobo che cerca di tenere vivo il50-69 TRIPLAAAAA DI MIROTICCCCCCCC 50-66 Sfortunatain attacco e poi due su due ai liberi per Loyd 48-66 Canestro di Mirotic! 48-64 Non va a segno il ...