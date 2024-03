LIVE Italia-Danimarca | Mondiali curling femminile in DIRETTA | altro scontro diretto per i playoff

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-COREA DEL SUD DIDALLE 13.00 Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’ottavo incontro del round robin deidi2024. L’sfida lain unocon vista. Cammino delle azzurre finora positivo ed obiettivo che si sta rapidamente avvicinando, ma guai ad abbassare la guardia in special modo contro un’avversaria del calibro delle scandinave. Sconfitte di misura dal Canada soltanto all’extra end le azzurre hanno prontamente centrato il riscatto contro la morbida Nuova Zelanda. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin di qualificazione per il torneo iridato femminile di Canada 2024 tra Italia e ... (oasport)

La diretta testuale di Scozia-Italia , match valevole per il gruppo 5 delle qualificazioni agli Europei Under 19. Allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro va in scena la prima giornata delle ... (sportface)

Pagina 1 | Sinner incontra l’Italia a Miami: sorrisi e abbracci con Spalletti e Buffon - Il tennista azzurro ospite speciale al Chase Stadium. Il Ct quasi si inchina e poi lancia un messaggio ai suoi ragazzi ...tuttosport

Italia’s Got Talent 13, stasera in tv la finale: anticipazioni e scaletta - La finale di "Italia's Got Talent 13" va in onda oggi, 20 marzo, in prima serata su Tv8, a partire dalle 21.30. Gli episodi del programma sono visibili anche sul sito ufficiale della rete, in LIVE ...today

Consiglio europeo, oggi Meloni alla Camera per il dibattito - Meloni nelle comunicazioni di ieri ha affrontato tutti i temi del prossimo Consiglio, a partire dal Medio Oriente fino all'agricoltura, che è entrata nell'agenda, come rivendica, su pressione Italiana ...tg24.sky