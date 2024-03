LIVE Italia-Danimarca 7-6 | Mondiali curling femminile in DIRETTA | le danesi si svegliano ad un end dal termine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-COREA DEL SUD DIDALLE 13.00 20:42che con Angela Romei boccia con decisione la stone messa a guardia dalle avversarie. DECIMO END 20:35 Sono addirittura 3 i punti raccolti dalla, che d’improvviso riapre il match.7 ed ultimo end in cui le azzurre non potranno abbassare la guardia. 20:31 Dupont prova a riscattare un opaco match cercando di mettere in difficoltà Constantini. Ottima la giocata della skip danese, che prova a riaprire il match nella speranza di un errore avversario. Ci sono due stonea punto quando manca l’ultimo tiro di entrambe. 20:28 Non riesce la doppia bocciata a ...