LIVE Italia-Danimarca 6-3 | Mondiali curling femminile in DIRETTA | un punto danese nel settimo end

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-COREA DEL SUD DIDALLE 13.00 20:08 Fasi iniziali di questo cruciale ottavo end. Angela Romei va dritta a bocciare la guardia avversaria. OTTAVO END 20:01 Non sbaglia stavolta Dupont, che promuove una stone, ma può soltanto limitarsi ad ottenere un piccolo punticino. Per le azzurre va benissimo così.6. 20:00 Constantini piazza una guardia al limite della casa per chiudere la visuale alla skip avversaria. 19:57 Liscio di Madeleine Dupont! Erroraccio dellache non potrà assolutamente fallire l’ultimo tiro. 19:55 Tocca alle skip. Tre le stone in casa fino al dodicesimo tiro, con una pietra azzurra a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:57 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:56 Questa sera Conegliano ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI curling DALLE 13.00 QUINTO END 19:09 Occasione mancata per ipotecare la vittoria. Stone che resta corta ed arriva ... (oasport)

Italia FEMMINILE - Soncin ha fatto visita alla Roma, giovedì viaggio a Torino - Prosegue a ritmo spedito il tour di Andrea Soncin nei centri sportivi dei club di Serie A. Dopo la visita della scorsa settimana alla Fiorentina, questa mattina il Ct - accompagnato dalla vice Viviana ...napolimagazine

LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile in DIRETTA: inizia l’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-COREA DEL SUD DI CURLING DALLE 13.00 18:10 Primo end in cui entrambe le compagini si limitano a bocciare reciprocamente la stone a p ...oasport

I BLACK EYED PEAS in concerto il 16 luglio a Milano [Info e Biglietti] - Appuntamento LIVE per Black Eyed Peas che tornano in Italia: per essere protagonisti di uno show che si terrà martedì 16 luglio 2024 a Fiera Milano LIVE.newsic