LIVE Italia-Corea del Sud 3-0 | Mondiali curling femminile in DIRETTA | triplo punto azzurro nel secondo end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-DANIMARCA DIDALLE 18.00 13.40: Non bene laall’ottavo tiro. Bocciata sbagliata, restano due stone azzurre acon tanto di guardiana a copertura 13.36: Una stone azzurra adopo 4 tiri del terzo end 13.33 BRAVA CONSTANTINI! Non era facile piazzare anche la terza stone ae lei ci è riuscita con grande precisione! 3-0! 13.31: Non perfetto l’ultimo tiro di Kim, possibilità di 3 punti per l’13.26: Ancora due stone azzurre aquando mancano gli ultimi 4 tiri, nonostante la bocciata dellene 13.22: Sempre due stone ...