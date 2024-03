LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita finale di questa frazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 Ripreso De La Parte. In testa al gruppo ci va ora la Soudal Quick-Step. 15.48 Ci prova a scattare lo spagnolo Victor De La Parte! 15.45 UAE davanti, dietro il gruppo allungatissimo. 15.42ladel Port Ainé (18.4 km al 6.7% di pendenza media). 15.40 Sono 20 i km all’arrivo! 15.38 Mancano 3 km all’inizio delladel del Port Ainé. 15.35 E’ finita la discesa, ora il gruppo va verso Rialp: tratto pianeggiante. 15.32 Meno di 30 km all’arrivo! 15.30 La discesa porterà all’abitato di Rialp. 15.27 In alcuni punti si sta scendendo a 80-90 km/h. 15.24 Meno di 40 km all’arrivo! 15.21 Gruppo ora in discesa. 15.18 Tejada peraltro con questo passaggio balza in testa alla classifica scalatori deldi ...

One of my kids has discovered that I’m ‘famous.’ It’s been fun to watch his joy because of it - While my level of fame doesn’t match up to actual celebrities, Amazon’s Alexa answers questions about me and that’s good enough for my kids.thegrio

106^ del Giro d’Italia, nella tappa 11 passa per Fossacesia diretta Francavilla. - Il prossimo 15 maggio, a poco più di un anno dalla Grande Partenza dell’edizione 106^ del Giro d’Italia, la Carovana Rosa torna a percorrere il lungomare di Fossacesia Marina, in occasione della tappa ...giornaledimontesilvano

LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar prova l’allungo definitivo - Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro di Catalogna 2024. Si parte da Sant Joan de les Abadesses per arrivare a Port Ainé: per un totale di 181 km. Altra frazione ...oasport