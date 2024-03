LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 80 km all’arrivo! Sono in 10 in fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Andiamo subito in corsa.ben 10 i fuggitivi. 14.00 Buon pomeriggio amiche e amici appassionati di ciclismo e benvenuti alla terza terzadeldi. Buongiorno a tutti e benvenuti alladella terzadeldi. Si parte da Sant Joan de les Abadesses per arrivare a Port Ainé: per un totale di 181 km. Altra frazione e altro arrivo in salita, dopo un percorso molto mosso, caratterizzato dalle scalate del Port de Toses (4 km al 9%), nella prima parte, del Port de Cantó (25.5 km al 4.2%), nella seconda metà della, e poi del Port Ainé (18.4 km al ...