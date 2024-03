LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 60 all’arrivo! I fuggitivi provano l’imboscata | Pogacar risponde

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27 Il gap tra ie il gruppo scende a 1:03. 14.24 La UAE prende la testa del gruppo in maniera decisa iniziando a tirare. 14.20 Hugh Carthy intanto ha vinto il traguardo volante di Montferrer i Castellbò. 14.16 Sta per iniziare la lunga salita del Port de Cantó (25.5 km al 4.2% di pendenza media). 14.13 Al traguardo mancano meno di 80 km! 14.10 Il gruppetto in fuga ha 1:20 di vantaggio sul gruppo. 14.07 I 10di giornata sono: Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Hugh Carthy (EF Education – Easy Post), Ivan Ramiro Sosa (Movistar), Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Harold Tejada (Astana), Andreas Kron (Lotto Dstny), Stephen Williams (Israel – Premier Tech) e Andreas ...