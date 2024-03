LIVE Eczacibasi-Conegliano 0-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 8-3 | arriva la reazione delle turche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-12 Boskovic ancora a segno da seconda linea. 12-12 Baladin non trova le mani del muro! 12-11 Lungo il servizio di Voronkova. 12-10 Diagonale vincente di Voronkova. 11-10 PARALLELA PERFETTA DI ROBINSON-COOK! 11-9 Haak trova l’angolo di posto uno e riporta le Pantere a -2! 11-8 Robinson-Cook mette giù una palla complessa. 11-7 Diagonale nei tre metri di Boskovic. 10-7 Haak sfonda sulle mani del muro, le Pantere ci provano. 10-6 Effettivamente non c’è stato il tocco del muro. 11-5 Boskovic trova le mani del muro,chiama challenge. 10-5 MURONEEEE DI FAHR SU VORONKOVA! 10-4 Invasione confermata dopo il challenge. 10-4 Invasione aerea di Fahr, scelta onestamente rivedibile per una slash del genere. 9-4 Diagonale sulla riga di Voronkova. 8-4 Errore al servizio di Baladin. 8-3 Boskovic ...