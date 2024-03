LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | scalatori in azione sul primo arrivo in salita

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della secondadella Settimana Ciclistica Internazionale Coppi e Bartali. Dopo il gustoso antipasto di Pesaro c’è subito ilincon la Riccione-Sogliano al Rubicone che promette spettacolo e battaglia tra gli uomini di classifica. 156,6 km di frin cui la pianura sarà spesso un miraggio che culmineranno con il testa a testa tra i favoriti della vigilia.da non perdere che può ricordare una semiclassica. Un saliscendi continuo tra le colline dell’entroterra riminese che porterà all’ormai storico circuito di 22,2 km da ripetere per ben tre volte. Nel finale una ripida ...

LIVE Coppi&Bartali 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Marco Brenner parte in discesa e beffa il gruppo! Secondo Malucelli - 13.50 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2024. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i ...oasport

Dove vedere Coppi e Bartali 2024 diretta televisiva in chiaro e streaming gratis, RaiSport o Sky - Ecco dove vedere la Settimana Internazionale Coppi e Bartali in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming LIVE. Tanti big al via ...news.superscommesse