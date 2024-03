LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo che mette nel mirino la fuga a 50 km dal termine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.55 LADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 12.50 15:00 Intanto si staccano dal drappello dei fuggitivi Giosuè Epis ed il colombiano Jeferson Armando Ruiz Acuna. 14:58 50 km aldella secondadella Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Al comando il norvegese Carl Fredrik Hagen (Q36 Pro Cycling Team), il francese Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team), il belga Lennert Teugels (Bingoal WB), il colombiano Jeferson Armando Ruiz Acuna (GW Eco Shimano), e gli italiani Giosuè Epis (Arkea B&B Hotels), Davide Bauce (MG.k Vis-Colors For Peace), Manuele Tarozzi (VF ...

