LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 8 uomini in fuga con oltre 4 minuti sul gruppo

13:32 Prima erta di giornata che tuttavia non è segnalata come Gran Premio della Montagna. Manuele Tarozzi potrà amministrare le energie in vista delle ascese di Sogliano al Rubicone. 13:28 Inizia la salita di Passo delle Siepi. Ascesa di 4,2 km con pendenza media del 5,1% e punte fino all'8% dopo circa 1200 m. 13:25 Nonostante la presenza di Rondel tra i fuggitivi, la Tudor di Marco Brenner controlla l'andamento della mettendosi in testa al da ormai diversi km. 13;21 110 km al traguardo. Al comando troviamo il norvegese Carl Fredrik Hagen (Q36 ...