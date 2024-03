LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 3 minuti di margine per i fuggitivi a 90 km dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

14:19 Gruppo che continua a recuperare terreno. Vantaggio deiche ora si assesta a poco meno di tre. 14:15 I battistrada hanno percorso 78.2 km superando dunque metà percorso. Intanto la media dopo due ore è di 38.626 km/h. 14:11 Occasione d'oro dunque per Tarozzi, che ha manifestato il chiaro intento di aggiudicarsi la classifica dedicata agli scalatori di questa Settimana Internazionale Coppi e Bartali. 14:07 Discesa rapidissima e in un attimo siamo arrivati ad 80 km dall'arrivo. Tra poco più di 5 km al via la seconda ascesa verso Sogliano ...